Liberan instalaciones de la SEV tras siete días de protesta

marzo 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Luego de una jornada de protesta que se extendió por siete días, las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fueron liberadas la tarde de este miércoles 25 de marzo de 2026.

Durante la tarde noche del miércoles, los integrantes del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve), encabezados por su líder Gerardo Velásquez Maravert, retiraron el plantón que mantenían desde la mañana del jueves 19 de marzo en la entrada principal de la dependencia.

La manifestación fue para exigir de reinstalación para 25 trabajadores del Programa Vasconcelos, quienes denunciaron haber sido despedidos sin argumentos oficiales desde el pasado 7 de enero, a pesar de contar con una trayectoria de más de dos décadas dentro de dicho esquema educativo.

El conflicto laboral, que escaló hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje y motivó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el 18 de marzo, vivió momentos de alta tensión durante la semana.

El lunes 23 de marzo, la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, acudió personalmente al sitio junto con un grupo de empleados en un intento por ingresar a las oficinas administrativas, lo que derivó en un diálogo ríspido con los manifestantes que impidió la apertura de las puertas.

El sindicato mantuvo las lonas y consignas en los accesos principales hasta las 18:00 horas de este miércoles, cuando finalmente se pactó el retiro de las barricadas humanas tras una serie de acercamientos con las autoridades educativas.

En el marco de la protesta, el dirigente Gerardo Velásquez Maravert enfrentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) interpuesta por una docente, quien aseguró haber entregado una fuerte suma de dinero a cambio de una plaza magisterial.

Ante estos señalamientos, Maravert ofreció una conferencia de prensa la noche del martes 24 de marzo, donde calificó la acción legal como un «ataque político» diseñado para deslegitimar el movimiento y forzar el levantamiento del plantón.

El líder sindical sostuvo que desconocía a la parte acusadora y reiteró que la prioridad del gremio era establecer una mesa de diálogo formal con los altos mandos de la SEV para resolver la situación de los 25 empleados del Programa Vasconcelos que quedaron en la indefensión laboral.

Con la liberación de las oficinas centrales, se reanudaron las actividades administrativas y la atención al público a partir de este jueves 26 de marzo.