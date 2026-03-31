Organiza SEV Juegos Híbridos para promover la actividad física en telesecundarias

marzo 30, 2026

Xalapa, Ver., lunes 30 de marzo de 2026.– Con el objetivo de presentar a la comunidad estudiantil nuevas tendencias en actividad física, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a través de la Dirección General de Educación Física Federalizada, en coordinación con la Subdirección de Telesecundarias, llevó a cabo el proyecto Juegos Híbridos en el estadio Heriberto Jara Corona.

Participaron 100 estudiantes de 12 a 17 años de las telesecundarias Adolfo Ruiz Cortines, Ejército Mexicano, Emiliano Zapata Salazar, Enrique C. Rébsamen, Francisco Javier Clavijero, José Emilio Pacheco, Lázaro Cárdenas del Río, Octavio Paz Lozano, Rafael Ramírez Castañeda y Vicente Guerrero Saldaña, pertenecientes a la zona escolar número 75, Sector 23.

La estrategia combinó ejercicios de resistencia en un circuito cerrado; las y los estudiantes recorrieron un total de 180 metros y practicaron seis estaciones con diferentes movimientos y repeticiones. Seis alumnas y alumnos obtuvieron los mejores tiempos en las ramas femenil y varonil, en las categorías inicial y avanzada, respectivamente.

La actividad se desarrolló en un ambiente de sana convivencia, con la participación de madres y padres de familia, lo que reforzó la importancia del ejercicio físico como elemento de integración social y factor clave para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Este proyecto se enmarca en las acciones previas al Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora el próximo 06 de abril, con el propósito de fomentar la práctica cotidiana del ejercicio y sensibilizar a la comunidad educativa sobre sus beneficios para la salud.