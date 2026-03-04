Estudiantes protestan en la SEV; exigen transporte para viajar a justa deportiva

marzo 4, 2026

Juan David Castilla/Xalapa,Ver.

Un contingente de jóvenes deportistas e integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) se manifestó este miércoles frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para exigir el apoyo económico necesario para el traslado de aproximadamente 800 niños y jóvenes que representarán a la entidad en la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional, evento que se llevará a cabo del 7 al 15 de marzo en Tecomatlán, Puebla.

Samuel Díaz Rosas, responsable estudiantil en la región de Xalapa, explicó que la solicitud formal fue presentada desde el pasado 11 de febrero directamente ante la oficina de la gobernadora Rocío Nahle García.

Aunque la Dirección de Atención Ciudadana notificó que el trámite fue turnado a la SEV para su pronta resolución, los estudiantes denunciaron que, al acudir a la dependencia educativa, el personal administrativo afirmó desconocer el oficio o encontrarse en una búsqueda infructuosa del documento, lo que ha retrasado la logística de transporte a solo tres días del inicio del evento.

Los manifestantes señalaron que la inversión requerida para los autobuses no supera los 500 mil pesos, una cifra que consideran mínima frente al presupuesto anual que maneja la SEV para el rubro deportivo, el cual estiman en 89 millones de pesos.

“Consideramos que sí existe la solvencia económica para respaldar la participación de estos jóvenes que han entrenado durante meses para poner en alto el nombre de Veracruz», enfatizó Díaz Rosas ante los medios de comunicación presentes en la carretera Xalapa-Veracruz.

Ante la falta de una respuesta concreta, los estudiantes advirtieron que mantendrán su presencia en las afueras de la dependencia y, de persistir la negativa o el «extravío» del oficio, trasladarán sus acciones de protesta al Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad.

Los jóvenes subrayaron que la falta de transporte pondría en riesgo la participación de una de las delegaciones más numerosas del estado, afectando meses de preparación en diversas disciplinas deportivas.