Informa SEV las fechas y direcciones para entrega de tarjetas de la Nómina Única

marzo 1, 2026

Xalapa, Ver., domingo 01 de marzo de 2026.- Con el compromiso de avanzar en el proceso de unificar la nómina estatal, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) da a conocer las fechas y direcciones de las sedes habilitadas en los distintos municipios para la segunda etapa de entrega de tarjetas bancarias al personal del sector educativo estatal.

La atención se brindará en un horario de 09:00 a 15:00 horas. Se exhorta a las y los trabajadores acudir a la sede que les corresponda, presentando identificación oficial vigente, con el propósito de agilizar el proceso y brindar un servicio ordenado y eficiente.

Para dudas y aclaraciones, se pone a disposición el número telefónico 228 841 77 00, extensiones: 7527, 7203, 7281, 7616, 7601, 7658, 7289, 7297, 7209, 7617, 7519, 7285, 7260, 7647 y 7588.

Con estas acciones, la SEV refrenda su compromiso de trabajar por el bienestar y la atención oportuna de la comunidad educativa.