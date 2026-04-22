Realizan inspecciones constantes en comercios para poner orden, advierten 

abril 22, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El director de Desarrollo Económico de Xalapa, Fernando Arana Watty, dio a conocer que están haciendo revisiones en los espacios públicos para tener un comercio más ordenado.

Refirió que en los casos en que ha sido se han llevado a cabo clausuras y regularizando donde es necesario.

«Tenemos una visita constante de nuestros inspectores a diferentes partes de Xalapa, se van rotando y los siete días de la semana se estaán visitando».

Señaló que se supervisa sobre todo en espacios públicos para poner orden.

En el caso de los centro nocturnos, señaló que siguen verificando que cumplan con el reglamento cuando se trata de espacios que no tienen permiso de vender bebidas alcohólicas.

«En la noche nos enfocamos a los centros nocturnos junto con la Seguridad Pública, Sedena, Protección Civil municipal y Seguridad Ciudadan, supervisamos que no haya venta de alcohol ni entren menores de edad».