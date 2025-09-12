Siguen maestros fuera de las aulas, muchos de la Sección 32, dice Claudia Tello

septiembre 12, 2025

*Recordó el compromiso del dirigente nacional Alfonso Cepeda de reintegrar a todo su personal frente a grupo

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Todavía hay maestros y maestras comisionados que no han regresado a las aulas, muchos de ellos de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien también es la principal organización que pide que haya maestros en todas las escuelas.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, quien reconoció que hay mucha gente que está haciendo otras actividades no docentes .

“El SNTE solicita entre sus demandas que haya maestros en todas las escuelas y yo estoy de acuerdo, lo dijo su dirigente, el senador (Alfonso Cepeda), ellos no van a estar en desacuerdo en regresar a las aulas. Todavía hay mucha gente que está haciendo otras actividades que no son las docentes por las que les pagan”.

Recordó que las comisiones sindicales no existen, por lo que no pueden estar haciendo una comisión sindical cuando su labor es pedagógica.

Sobre la toma de instalaciones de las Oficinas Centrales de la Secretaría, confió en que pronto se liberen, toda vez que es una dependencia en la que se atiende las demandas y al interior de la dependencia hay mucho trabajo por hacer.

“Quienes están ahí son supervisores y jefes de sector, primero hacían tres solicitudes, después fueron siete, ahorita son como 20, entre ellas que no quieren que BBVA sea el banco al cual tengan que referirse todas las cuentas de padres de familia y maestros”.

Dicha acción, justifico, es parte de la disciplina financiera implementada por la gobernadora Rocío Nahle García, por lo que el tema de la institución bancaria no se encuentra a discusión.

Claudia Tello consideró que si no logran algún acuerdo con los inconformes se trasladaran a la Ciudad de México para que desde allá les den la pauta a seguir.

Finalmente, sobre la protesta de la comunidad académica y estudiantil de la Universidad del Conde, quienes exigen la gestión y expedición de títulos profesionales a egresados, dijo que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior está a la espera de una reunión con ellos.