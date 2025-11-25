UPAV opera de manera irregular, reconoce Claudia Tello,  titular de la SEV

noviembre 25, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Al comparecer ante diputados locales, la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, reconoció que la anterior administración dejó datos estadísticos que ubicaban a Veracruz como el primer lugar en analfabetismo.

El gobierno de Cuitláhuac García, que estuvo a cargo del hoy diputado federal Zenyazen Escobar García y del excandidato a la alcaldía de Córdoba, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, generó datos que, según lo dicho por Claudia Tello, derivaron en rezago educativo.

“Al recibir la Secretaría de Educación encontramos esta lamentable situación: 10 puntos por arriba del promedio nacional en rezago escolar; casi el doble de la media nacional en analfabetismo; 3.6 veces mayor al promedio nacional en abandono escolar; segundo lugar en personas que no concluyen la primaria y tercero en quienes no concluyen la secundaria; superior al doble del promedio en índice de reprobación; es decir, primer lugar en analfabetismo y segundo en rezago escolar”, dijo en su mensaje ante diputados locales.

A partir del 1 de diciembre del 2024, en el gobierno de Rocío Nahle, se implementaron estrategias, programas y actividades para atender la problemática y se logró reducir el analfabetismo al graduar a más de 12 mil personas en primaria y secundaria, además de que 5 mil aprendieron a leer y escribir. Veracruz pasó al 4.º lugar en analfabetismo.

Directores se quedan con las cuotas de los estudiantes de la UPAV

En la sesión de preguntas y respuestas, fue cuestionada sobre lo que ocurre en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), donde se denuncia que los jóvenes pagaron sus cuatrimestres, pero se deshabilitó la plataforma, lo que les podría hacer perder sus estudios, y que desde mayo no se paga a los educadores solidarios.

La funcionaria estatal aseguró que la corrupción en la UPAV es un tema de más de dos décadas, pues la propia universidad —creada por Guillermo Zúñiga Martínez, quien al inicio le dio una oportunidad de trabajo— se maneja en un esquema que calificó como “extraño”.

“Y lo voy a platicar. Ni es privada ni es pública, es una escuela que, cuando quiere, aparece la parte y la autoridad institucional, y cuando no aparece, la otra, que es la asociación civil”.

Dijo que en la pasada administración era otra fundación la que estaba a cargo del manejo de los recursos; sin embargo, ellos la retiraron y se dio entrada a un nuevo grupo que se creó. Aunque le insistieron en que diera a conocer quiénes están detrás de la agrupación, se comprometió a enviarlo por escrito.

En su discurso afirmó que lo que se busca es poner orden, toda vez que 60 mil alumnos forman parte de la matrícula de la UPAV y están en riesgo.

“Antes estaba otra fundación, de la cual se hablaban muchas cosas; no me interesa, no soy quien va a investigar. Llegamos a cortar de tajo todo lo que tenía que ver con la educación anterior para resolver.

“Entonces, mandaron una convocatoria, llegaron varias a solicitar, y lo único que se dijo: la que es educativa, que es la que el día de hoy está. Sin ninguna otra intención. Se dice que es de no sé quién esta asociación, pues lo tendrían que demostrar”, argumentó.

Dijo que impera la corrupción en la administración de la UPAV y eso queda de manifiesto desde el momento en que los alumnos tienen que pagar a los directores, quienes en ocasiones depositan las cuotas escolares en cajeros o en bancos “o como pueden, o muchos no entregan el dinero a la asociación”.

Aseguró que era necesario dejar los chismes y ocuparse de que los jóvenes puedan continuar su formación escolar, y señaló que es “otro grupo de personas” que tiene una fundación el que ha movilizado las manifestaciones. “Estamos tomando cartas en el asunto”.

“Estamos pisando callos”

En un segundo momento dijo que los maestros de la UPAV dan clases en su casa, “qué les pasa, y también que entregan títulos y certificados sin que hayan estudiado”, acusó.

“Claro que estamos pisando callos, no me interesa ir a levantar denuncias. Yo no voy a perder el tiempo, yo voy a trabajar por la educación de Veracruz”, dijo; no obstante, la diputada Indira Rosales San Román le manifestó que, si no acude a presentar denuncias, es cómplice de las irregularidades administrativas.

Anunció que va a denunciar a trabajadora de la SEV que falsifica su firma

La funcionaria aseguró que detectaron que una trabajadora de la institución que dirige se ha ocupado de firmar documentos a su nombre, por lo que afirmó que, si encuentran a la responsable, “me voy a ir a la Fiscalía. Yo voy a investigar quién firmó por mí (…) no se los voy a permitir”.

Lo anterior, porque —dice— la acusaron de pagar una campaña de cinco millones de pesos para desacreditar a otros de sus compañeros en la dependencia estatal, aunque señaló que ella no se distrae con esos temas, pues su vocación es servir y dejar de lado la grilla política.

El golpeteo es por el presupuesto que se maneja

Aunque planteó que no se ocupa de las campañas en su contra, Tello aprovechó la pregunta de cómo se gasta el presupuesto de la SEV —que supera los 50 mil millones de pesos para la operación de la dependencia y de los más de 20 mil planteles escolares— para señalar que lo abultado de los recursos que administra es lo que motiva el golpeteo en su contra.

“Es revelador. Vean ustedes, porque todos quieren estar en la Secretaría de Educación, incluso el golpeteo interno del que vivo. Pues ahí está la razón: son 58 mil millones de pesos lo que se ocupa para lo que es nómina. Setenta y cinco mil millones de pesos llegan de presupuesto”.

No hay corrupción, amiguismo ni nepotismo

Varios diputados señalaron a exfuncionarios de su administración, en concreto a Elías Calixto Armas, de tener una red de trabajadores al interior de la SEV; sin embargo, la funcionaria rechazó el hecho.

No obstante, reconoció que en el pasado la nómina de la SEV permitía a funcionarios estatales incluir hasta a sus “novias” en la lista de trabajadores de la dependencia.

“Estoy hablando de años, de más de veinte años, y no voy a señalar quiénes estaban en el poder. Desde aquel entonces, efectivamente, la Secretaría de Educación de Veracruz era el botín para meter familiares, amigos, novias y demás. Hoy eso no sucede”, dijo.

Antes de responder al cuestionamiento, preguntó que si no se comprobaba la denuncia de los diputados -de la red de corrupción-, estarían dispuestos a ofrecer una disculpa pública por hacer señalamientos sin sustento.

Reprochó a los diputados hacer “show” con temas como el pago de luz y agua en los planteles educativos, o por la asignación de plazas, pero destacó que nada está fuera de la ley: “La Secretaría se apega a la normatividad y realiza los procedimientos conforme a derecho”.

El Estado no tiene injerencia en el tema de asignación de plazas; eso se define desde la federación. Los maestros se deben inscribir en la plataforma nacional y es desde la SEP donde se otorgan las plazas y los cambios de adscripción, aclaró ante las preguntas sobre el tema.

La venta o negociación, dijo, tendría impacto y generaría inconformidad magisterial, pues en Veracruz hay 95 sindicatos: “Si nos salimos de esta ley, obviamente todos van a querer la misma canonjía, y eso no puede ser”.

A mí no me gustan los chismes, estoy aquí porque me invitó la gobernadora

En su primera participación, la funcionaria aclaró que ella no se distrae con la campaña en su contra, pues su trabajo la respalda. Incluso dijo estar dispuesta a dejar la dependencia, no sin antes señalar que fue la gobernadora Rocío Nahle quien la invitó por su capacidad para mejorar los índices educativos.

Gran parte de su intervención la dedicó a explicar que es víctima de una campaña en su contra, incluso cuando se asegura que no tiene una buena relación con los sindicatos o que más de un funcionario de la SEV quiere ser titular de la dependencia.

“Yo no he dejado un solo día de trabajar. A mí los chismes, las mentiras, la intriga, me tienen sin cuidado. Estoy viendo solamente por el bien de las niñas, los niños y las adolescentes. Lo demás, que lo escuche quien quiera, no tengo tiempo para ello, ni he sido la que ha pagado un solo peso a medios para que todo eso que están viendo ahí continúe; quién lo haga, no sé, pierden su tiempo.

“Estoy aquí porque la gobernadora me invitó. Porque sé de educación, porque es mi pasión la educación, porque sé que puedo avanzar en los índices, y si me lo permite la gobernadora lo voy a hacer. Y si hoy mismo me dice: ‘necesito que estés en otro lugar’, así será”, afirmó.

Maestros atienden a más de 2 millones de estudiantes

Recordó que el sistema educativo es una enorme comunidad: primer lugar nacional en número de escuelas, con más de veinticinco mil; cuarto lugar en docentes, con más de 130 mil; y quinto en estudiantes, con más de 2 millones de alumnos.

Además, 200 mil estudiantes son indígenas; más de 137 mil habitan en municipios con alta marginación; y alrededor de 23 mil tienen discapacidad o algún trastorno del desarrollo.

Dijo que se ha entregado mobiliario, pintura, material didáctico y equipo escolar a más de mil 100 escuelas en 199 municipios. También dio a conocer que sostuvo más de 250 reuniones con representaciones sindicales.

Además, se otorgaron dos mil 400 plazas docentes y bases para trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, así como la aprobación de cambios de centros de trabajo.

El gobierno estatal cubrió más de 23 mil millones de pesos en obligaciones acumuladas, con lo que se garantiza estabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Se incrementó en 40 por ciento el número de docentes incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); más de 24 mil estudiantes participaron en ferias científicas y tecnológicas; y 37 representaron al estado en certámenes internacionales.

A nivel nacional, 17 jóvenes fueron premiados en concursos de innovación y artes, y en el ámbito estatal 108 alumnos destacaron en olimpiadas y ferias científicas.