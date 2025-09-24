Maestros y maestras reportan ser víctimas de extorsión en la zona norte 

septiembre 24, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Trabajadores del magisterio en la zona norte de la entidad veracruzana han sido víctimas del delito de extorsión, tanto virtual como directamente en el camino a sus centros de trabajo, por lo que han solicitado su cambio de adscripción reveló el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITEV), Alberto Yépez Alfonso.

Indicó que se han reportado casos de maestros y maestras que laboran en municipios como Tempoal, Chicontepec, Tantoyuca y Poza Rica, entre otros.

“Sobre todo en la zona norte hemos tenido compañeros que han sido extorsionados, de hecho las denuncias pedimos que se hagan ante la Fiscalía General del Estado y proporcionen copia de la denuncia para presentarla ante la Secretaría de Educación y en un momento dado buscar un cambio con la parte oficial”.

En ese sentido reconoció que la zona norte es la que se ha complicado en temas de inseguridad para los trabajadores del magisterio veracruzano, por lo que como organización sindical tienen que realizar los trámites necesarios para el resguardo de los maestros y los cambios de adscripción.