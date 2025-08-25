Regresarán a clases más de 2 millones de estudiantes el próximo lunes

agosto 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El próximo lunes regresan a clases más de 2 millones de estudiantes en casi 25 mil escuelas de Educación Básica en Veracruz, informó la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tella Espinosa, quien dijo que se inicia hoy la entrega de material para la rehabilitación de las instalaciones como pintura, impermeabilizante y pupitres.

En su participación en la conferencia de prensa de la gobernadora Rocío Nahle García, dijo que los niños, niñas y adolescentes retornarán a las aulas el 1 de septiembre, tras concluir el ciclo vacacional de verano para iniciar el ciclo escolar 2024-2025.

«Tenemos 25 mil escuelas en Veracruz. Y este lunes los maestros inician el Consejo Técnico, ya cuentan con los materiales correspondientes en las delegaciones».

Claudia Tello dijo que el nuevo ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y 190 días lectivos en escuelas normales y de formación para docentes, concluyendo el 15 de julio de 2026.

Asimismo, la secretaria de Educación dijo que por indicaciones de la gobernadora del Estado se empezó la entrega de material para mantenimiento de las escuelas, como pintura, impermeabilizantes, pupitres y otros.