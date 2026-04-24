Dice Claudia Tello que se deben aplicar protocolos ante cualquier amenaza de violencia en las escuelas

Dice Claudia Tello que se deben aplicar protocolos ante cualquier amenaza de violencia en las escuelas

abril 24, 2026

*Reitera que las advertencias que aparecieron en instituciones esta semana derivan de retos virales

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Autoridades de las instituciones educativas deben reportar ante el nivel correspondiente cualquier situación de riesgo que se detecte, como son amenazas de actos de violencia en las escuelas, señaló la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa.

En un video que subió a sus redes sociales, la funcionaria estatal se refirió a las amenazas que se detectaron en cuando menos 4 escuelas de Xalapa y Coatepec de nivel secundaria y bachillerato, donde se advertía de posibles tiroteos.

“Se han analizado los videos que circulan en redes sociales sobre amenazas para realizar actos de violencia en las escuelas, sabemos que derivan de retos que erróneamente han sido lanzado en distintas ciudades y países. Le pedimos a las autoridades de cada escuela que ante cualquier situación que detecten la reporten de inmediato al nivel correspondiente, para la aplicación oportuna de los protocolos”.

Asimismo, Tello Espinosa sostuvo que no se minimiza ningún caso y se actúa con responsabilidad, se evalúa y atiende cada caso con sus particularidades con la finalidad de asegurar la tranquilidad de la comunidad escolar, priorizando el bienestar de las infancias y juventudes veracruzanas.

La secretaria de Educación dijo que como parte de la Nueva Escuela Mexicana y en coordinación con los programas de la Secretaría de Educación Pública se fortalecen acciones para promover la cultura de paz, la promoción y la sana convivencia.

En ese sentido, recordó que estas acciones van de la mano con la enseñanza de valores desde casa y en la escuela.

Hay que recordar que en esta semana se reportaron la aparición de amenazas anónimas de tiroteos en varias escuelas, dos secundarias de Xalapa y un bachillerato, así como un bachillerato en el municipio de Coatepec.