Descuentos a docentes de preescolar fue por faltas injustificadas: Tello

noviembre 20, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras las quejas de trabajadores de preescolar por supuestos descuentos injustificados a su salario, la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa aseveró que estos se debieron a faltas no justificadas de los profesores y profesoras.



La funcionaria estatal aclaró que no se trata de retrasos o irregularidades en el pago de nómina, como acusaron ante medios de comunicación los afectados.



Tello Espinosa aseguró que se reviso a conciencia está nómina y no se identificó ningún problema en los pagos.



“Lo que hubo fue pases de lista y los maestros que no están dentro del salón y que no pudieron justificar su falta, entonces tienen descuento. De ahí en fuera nadie tiene problema”.



SE AVANZA EN LA LIMPIEZA DE ESCUELAS EN EL NORTE



Por otra parte, la secretaria de Educación dio a conocer casi la totalidad de la comunidad educativa de la zona norte del Estado ha retornado a clases en línea.



Asimismo, aseveró que se tienen avances importantes en las acciones de limpieza y rehabilitación de escuelas afectadas por las lluvias e inundaciones de octubre en la zona norte del estado.



“Ya tenemos más escuelas limpias. La Secretaría de Educación de Veracruz sigue con brigadas y, la verdad, en cuatro días ya llevamos 20 escuelas más limpias totalmente de Álamo (…) Ahorita están trabajando en línea; ya la mayoría de los jóvenes, de los niños y niñas, ya tienen clases, entonces vamos bien”.