Exhorta Tello a padres y madres a concientizar a sus hijos para evitar violencia escolar

febrero 27, 2026

*A los maestros a atender conflictos para evitar hechos violentos como los ocurridos en la escuela secundaria de Veracruz

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver- Luego de la agresión contra una estudiante menor de edad al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 26, del Puerto de Veracruz, la titular de la Secretaría de Educación (SEV), Claudia Tello Espinosa aseguró que se aplicarán los protocolos respectivos ante esta situación.

En un video publicado en redes sociales, la Secretaria de Educación exhortó a los padres de familias a realizar conciencia a sus hijos para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo y no recurrir a la violencia.

Dijo que por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García acudió a las instalaciones de la escuela ubicada el Salvador Díaz Mirón para conocer de fondo la situación.

“Todos y todas tenemos la solución, padres y madres de familia debemos concientizar a nuestros hijos e hijas que las diferencias se resuelven con diálogo y de manera pacífica, nunca con violencia”.

A los maestros les señaló que se deben atender de manera inmediata los conflictos entre el alumnado para que no escale y cubrir los horarios de clase puntualmente para evitar que los alumnos se encuentren solos.

“La Secretaría de Educación de Veracruz aplicará los protocolos correspondientes y seguirá construyendo ambientes escolares respetuosos y pacíficos, porque la convivencia se debe basar en el respeto, el diálogo y la inclusión, principios fundamentales del trabajo educativo”.

Asimismo, Tello Espinosa informó que para la atención y orientación de cualquier situación educativa relacionada a la convivencia escolar pueden comunicarse al 2288417777 donde se brindará acompañamiento y seguimiento.