Más de mil 800 trabajadores de la educación resultaron damnificados por las lluvias

octubre 24, 2025



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Más de mil 800 trabajadores de la educación resultaron damnificados por las lluvias, desbordamiento de ríos, inundaciones e incomunicación de caminos en la zona norte de la entidad, informó el secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López.

Y es que, destacó que las inundaciones registradas hace 14 días en la zona norte afectó a maestros, maestras y trabajadores del magisterio en municipios como Ilamatlán, Poza Rica, Álamo, El Higo y otros.

“Tenemos un registro de personas damnificadas con base en los registros que se recaban con los secretarios generales de cada delegación, en la región de Huayacocotla, que ha sido la más complicada porque no hay una comunicación continúa, Ilamatlán, Zontecomatlán, Zacualpan, Ixcatepec y comunidades donde estuvieron varados muchos compañeros foráneos”.

Lamentó el fallecimiento de una maestra con su hija en la comunidad de Chahuatlán, en Ilamatlán, cuyos cuerpos no han sido localizados, donde el Minsterio Público tiene que realizar la búsqueda.

“La gobernadora tomó cartas en el asunto, el Ministerio Público para hacer la búsqueda de los cuerpos. En Tuxpan, Álamo, Naranjos hay 900 compañeros damnificados hasta el momento reportados, con algunos no hemos tenido comunicación.”

Detalló que en el municipio de Poza Rica fueron 565 damnificados, en Espinal 124, en Tihuatlán 142, en Papantla 70, para un total de 901 maestros y maestras damnificados.

Daniel Covarrubias López informó que los trabajadores de la educación recopilaron 108 toneladas de víveres para apoyo de los damnificados.

Por otra parte, indicó que se solicitó al Gobierno de Veracruz el apoyo para el rescate de trabajadores de la educación, la mayoría vía aérea, tan solo en Ilamatlán eran 52 trabajadores de la educación varados, en la comunidad de Xoxocotla, que fueron rescatados por indicaciones de la Presidencia de la República.

“Le mandé a un general relaciones de 10, 15 comunidades donde teníamos maestros varados, el General Maldonado nos prestó todo el apoyo con nuestros compañeros”.