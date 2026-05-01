Adeudos de la UPAV con trabajadores ya se liquidaron, ahora iniciará la firma de contratos

Adeudos de la UPAV con trabajadores ya se liquidaron, ahora iniciará la firma de contratos

mayo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que su administración atenderá cada una de las demandas de las organizaciones sindicales y obreras, la gobernadora Rocío Nahle García sostuvo será la próxima semana cuando se inicie la contratación de maestros de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Luego de que los ex trabajadores amagaran con manifestaciones por la falta de pago de salarios atrasados, la mandataria de Veracruz señaló que estos adeudos ya fueron liquidados.

En ese sentido, explicó que, de acuerdo al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, David Jiménez Rojas, la próxima semana empezarán a firmar los contratos.

“Ayer hablé con el subsecretario, que es el que me está ayudando y le pregunté, empiezan a firmar ya contratos, ellos ni siquiera tenían contratos antes, Ahora los tendrán y esta semana empiezan a firmar contratos. Ya se les pagó, pero falta que firmen los contratos, que nunca los habían firmado.”

TODAS LAS DEMANDAS SON ATENDIDAS

Entrevistada previo al inicio del desfile conmemorativo al Día del Trabajo, la mandataria dijo que su administración atiende todas y cada una de las demandas de los sindicatos.

Destacó que en la salutación previa a la parada cívica los lideres sindicales pusieron sobre la mesa algunas de estas demandas, como son salarios justos y mejores condiciones laborales.

Sin embargo, también le demostraron su respaldo para lograr el avance de la entidad: “lo hermoso es que todos dicen: ‘estamos con usted, ¿en qué le ayudamos?’ Así se construye el Estado: no es de una sola persona, somos todos colaborando y trabajando para seguir construyendo nuestro estado maravilloso”.