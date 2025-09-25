Caso del profesor cesado en Actopan, ya está en investigación en la FGE: Tello

septiembre 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El tema del profesor Marco Antonio Moreno Martínez, cesado por las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), presenta ente responsable del maltrato físico a un alumno, ya se encuentra en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Claudia Tello Espinosa, titular de la Sev señalo que padres de familia y maestros de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron las instalaciones la mañana de este jueves.

“Son padres de familia de Actopan, ellos nos dicen que defienden a un maestro que está señalado por algún niño y el Jurídico determinó el cese para el profesor y por eso vienen maestros de la sección 56 y algunos padres de familia para que se revoque la determinación del jurídico”.

Sin embargo, refirió que este caso ya se encuentra en la Fiscalía General de Veracruz, por lo que habrá que esperar a que terminen las investigaciones y sobre todo, asegurar el respeto a niños y niñas.

Cuestionada si ella se reuniría con los inconformes, dijo que lo hizo el personal del Departamento Jurídico de la Secretaría, toda vez que se trata de un tema muy delicado.

“La verdad es que ese tema ya está en la Fiscalía y hay que esperar la plática con los padres y familia y garantizar el respeto a los niños y niñas. Ya estuvieron los del jurídico con ellos, porque es un tema muy delicado, siguen en Sev, pero despejaron después de 5 minutos la carretera”.

Hay que recordar que docentes y padres de familia bloquearon el acceso a la Secretaría de Educación esta mañana de jueves para exigir la reinstalación del maestro Marco Antonio Moreno Martínez, en la escuela primaria “José María Morelos y Pavón” de la comunidad San Nicolás, municipio de Actopan, cesado presuntamente por agredir físicamente a un alumno.