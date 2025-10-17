Sheinbaum supervisa entrega de ayuda en Poza Rica

octubre 17, 2025

En las próximas horas y días visitará el resto de las 5 entidades afectadas por el temporal del antepasado jueves

Carlos Guzmán | Enviado, Poza Rica, Ver.- Trss anucirlo esta maña, la tarde de este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó en Poza Rica, Veracruz, la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos, como parte de su cuarto día de recorridos por el país para atender directamente a la población afectada por las lluvias extraordinarias registradas hace una semana en el Golfo de México.

Durante su visita, la primera mandataria de la nación destacó que las acciones de apoyo continúan de manera coordinada entre dependencias federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar atención médica, alimentos y refugio a las familias damnificadas. “En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, compartió en sus redes sociales.

En la 259 #MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también detalló que durante el fin de semana, del viernes 17 al domingo 19 de octubre, visitará los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla para continuar con la evaluación de daños y la supervisión de los apoyos entregados.

La jefa del Poder Ejecutivo federal resaltó que actualmente más de 52 mil servidores públicos del Gobierno de México, junto con autoridades estatales, se encuentran desplegados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, los estados más afectados por las lluvias. En estos territorios, los equipos han brindado atención médica, alimentaria y de vivienda a miles de familias.

A renglón seguido, la jefa del Estado Mexicano precisó que las y los servidores de la nación han censado 38 mil 872 viviendas afectadas en 72 municipios de los cinco estados, con el fin de coordinar la entrega de apoyos y reconstrucción de infraestructura básica en las comunidades más golpeadas por el temporal.

Para finalizar también recordó que Gobierno de México a su mando habilitó el micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias, donde se informa de manera permanente sobre el avance de las acciones emprendidas ante la emergencia, incluyendo reportes de localidades aisladas, caminos afectados y la distribución de recursos a las zonas más vulnerables.