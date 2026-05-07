GOBIERNO DE POZA RICA Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INVITAN AL CONCIERTO DE LA ORQUESTA MOSCOVITA DE LA UV

GOBIERNO DE POZA RICA Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INVITAN AL CONCIERTO DE LA ORQUESTA MOSCOVITA DE LA UV

mayo 6, 2026

Poza Rica, Veracruz.– El Gobierno de Poza Rica, en coordinación con la Universidad Veracruzana, invita a la población a disfrutar de la presentación de la Orquesta Moscovita de la UV este jueves 7 de mayo de 6:00pm a 9:00pm en la Pérgola del Parque Juárez, como parte de las actividades culturales de los tradicionales Jueves de Danzón y Son.

En el marco de la celebración por sus 45 años de trayectoria musical, la agrupación presentará la pieza “Tres veces heroica”, una interpretación que revive la esencia, historia y riqueza cultural del puerto y su gente, uniendo tradición, identidad y talento sobre el escenario.

El concierto será un espacio para que las familias pozarricenses disfruten de una noche llena de música y cultura, fortaleciendo la convivencia y el impulso a las expresiones artísticas en el municipio.

El Gobierno de Poza Rica reafirma su compromiso de promover actividades culturales accesibles para toda la población, en colaboración con instituciones educativas y artísticas de gran prestigio como la Universidad Veracruzana.