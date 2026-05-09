Marchan activistas en Xalapa por la defensa de los animales

mayo 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Colectivos animalistas y ciudadanos independientes realizaron una marcha por las principales calles de la capital veracruzana para denunciar el abandono institucional que sufren los animales.

La movilización, que inició en el Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” y culminó frente al Palacio Municipal, tuvo como objetivo visibilizar la carencia de insumos básicos para esterilizaciones en el Centro de Salud Animal y el cobro de consultas médicas para animales en situación de calle, lo cual, según los activistas, contraviene el espíritu de protección y salud pública que debería regir a dicha dependencia.

Los manifestantes señalaron una falta de voluntad política por parte de las autoridades locales para dar continuidad a los programas de bienestar que operaron en administraciones anteriores.

Durante la manifestación, activistas con más de 16 años de trayectoria, como Alicia Juárez, recordaron incidentes críticos como los envenenamientos masivos de gatos en la unidad Fovissste y de perros en diversas colonias, casos que aseguran han quedado sin una respuesta contundente por parte del Ayuntamiento.

La exigencia principal se centró en la Regiduría Decimotercera, encargada de la Comisión de Bienestar Animal, a quien solicitaron transparencia inmediata sobre la aplicación de las multas contra maltratadores aprobadas en el pasado.

Las organizaciones civiles cuestionaron las cifras oficiales de esterilizaciones reportadas, exigiendo resultados palpables y datos precisos sobre las colonias y sectores beneficiados, pues aseguran que en la práctica los ciudadanos siguen enfrentando obstáculos para acceder a estos servicios gratuitos.

También hicieron un llamado a la concientización sobre la tenencia responsable y el cese del maltrato animal en la capital.

Representantes de asociaciones como «Ada Azul» señalaron que el sistema de protección animal en Xalapa atraviesa un retroceso, ya que anteriormente existía una colaboración más estrecha entre el gobierno y la sociedad organizada para el rescate y atención de fauna urbana.