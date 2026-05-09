Dirección Cultura de Xalapa ampliaría talleres por extensión de vacaciones de verano

Dirección Cultura de Xalapa ampliaría talleres por extensión de vacaciones de verano

mayo 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, Marco Dario García Franco, afirmó que la dependencia municipal implementará un programa emergente de talleres y actividades culturales ante la ampliación del periodo vacacional escolar derivado del Mundial.

Señaló que esto será con el objetivo de ofrecer espacios recreativos y formativos para niñas, niños y adolescentes.

Reconoció que la modificación al calendario tomó por sorpresa a distintas instituciones, por lo que será necesario adelantar y reorganizar actividades que originalmente estaban previstas para el periodo regular de vacaciones.

“Vamos a tener que ser muy creativos y hablar con los talleristas y maestros para adelantar nuestro plan de trabajo”, expresó.

Indicó que el Ayuntamiento busca brindar alternativas para que madres y padres de familia puedan mantener ocupados a sus hijos durante los tres meses de receso escolar, evitando que permanezcan en casa sin actividades recreativas o formativas.