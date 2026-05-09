GOBIERNO DE POZA RICA PRESENTA LA MARCA CIUDAD “DESCUBRE POZA RICA” COMO IMPULSO AL COMERCIO LOCAL, EL EMPRENDIMIENTO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

GOBIERNO DE POZA RICA PRESENTA LA MARCA CIUDAD “DESCUBRE POZA RICA” COMO IMPULSO AL COMERCIO LOCAL, EL EMPRENDIMIENTO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

mayo 9, 2026

Poza Rica, Veracruz.– Como parte de las acciones para fortalecer la economía local y proyectar la identidad de la ciudad, la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez encabezó la presentación oficial de la marca ciudad “Descubre Poza Rica”, una estrategia enfocada en respaldar el comercio local, impulsar a las y los emprendedores y promover la reactivación económica del municipio.

Durante la presentación, se destacó que “Descubre Poza Rica” nace como una iniciativa del Gobierno de Poza Rica para acompañar e impulsar el talento local, fortaleciendo el crecimiento de emprendedores, negocios y marcas pozarricenses mediante campañas de promoción, identidad y consumo local.

Como parte del evento, se proyectó el video oficial de la marca ciudad, resaltando los atractivos, la riqueza cultural, gastronómica y el potencial económico de Poza Rica, así como el orgullo de pertenencia de las y los ciudadanos.

Asimismo, fueron presentadas las campañas “Hecho en PR” y “Pozarriquísimo”, orientadas a promover productos, servicios y gastronomía local, reconociendo el esfuerzo de emprendedores y empresarios que contribuyen al desarrollo económico del municipio.

También se realizó la entrega de placas simbólicas a participantes y representantes de las campañas impulsadas por el Gobierno Municipal como reconocimiento a su aportación al fortalecimiento económico y comercial de Poza Rica.

En el mismo evento se dieron a conocer los detalles de “Distrito 20”, iniciativa que se llevará a cabo el próximo 16 de mayo sobre la avenida 20 de Noviembre y que busca consolidarse como un espacio de convivencia, promoción cultural, activación económica y fortalecimiento del comercio local.

Se destacó además que “Distrito 20” surge como una iniciativa impulsada a solicitud de empresarios de la avenida 20 de Noviembre y comercios locales, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y generar mayor movimiento comercial en la zona.

Durante la exposición del proyecto se presentaron los objetivos, alcances e impacto esperado de “Distrito 20”, destacando su importancia para generar movimiento económico, promover el consumo local y abrir nuevos espacios para emprendedores y marcas de Poza Rica.

La Presidenta Municipal reiteró que su administración continuará trabajando en proyectos que fortalezcan la economía local, impulsen el talento pozarricense y generen mayores oportunidades para las familias del municipio.