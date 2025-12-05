No se prevé aumento de precios en cítricos para el próximo año, asegura Sedarpa

diciembre 5, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, Rodrigo Calderón rechazó que el precio de la naranja y limón se dispare el próximo año, a consecuencia de las afectaciones por las lluvias del pasado 10 de octubre.

El funcionario estatal señaló que se está por dispersar los recursos para los productores citricultores afectados en la zona de Álamo, por las inundaciones de los ríos.

En relación a los precios de los cítricos respondió “no, normalmente la naranja y el limón si tienen un buen manejo, tienen buena producción. Acuérdense, las afectaciones son a orillas de los ríos, tenemos cerca de 250 mil hectáreas, si se perdieron 10 mil, quedan 240 mil”.

Rodrigo Calderón recordó que fueron 18 mil hectáreas de cítricos, limón y naranja que resultaron afectadas por las lluvias del 10 de octubre, las que se contabilizaron en el censo que se realizó por parte de la Sedarpa.