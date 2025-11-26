Sedarpa entregará apoyos a damnificados por inundaciones el 1 de diciembre: Rodrigo Calderón

noviembre 26, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón Salas, afirmó que el Estado apoyará con semilla, granos y fertilizantes a los campesinos de la zona norte que perdieron sus cultivos tras las inundaciones del pasado 10 de octubre, que generaron daños en al menos ocho municipios naranjeros, maiceros y acuícolas.

Estimó que alrededor de 9 mil personas resultaron afectadas y anunció una inversión de 73 millones de pesos para atender la pérdida de cultivos y ganado. La entrega de apoyos iniciará el 1 de diciembre, señaló.

“A través de una convocatoria voluntaria con personal de esta secretaría, participamos en acciones de limpieza el primer día en la ciudad de Álamo y Poza Rica, dando continuidad durante las próximas tres semanas”, destacó.

Explicó que 54 técnicos especializados participaron en la integración del padrón que, tras su verificación en noviembre, contabilizó 4 mil 200 productores de seis municipios de la sierra de Huayacocotla, así como 5 mil productores de nueve municipios de la zona citrícola de Álamo. En total, se reportaron daños en 7 mil hectáreas de cultivo.

Se perdió la producción de naranja, tras inundaciones

Para la recuperación de la producción de naranja, la dependencia implementa una estrategia inicial de asistencia técnica y apoyo con maquinaria para mejorar los drenajes, hacer bordos y rastreos que permitan remover lodos y favorecer la respiración de las raíces de los árboles cítricos.

“Asimismo, estamos atendiendo el control de hongos en el suelo, a través de biofertilizantes con microorganismos que eliminen la gomosis, enfermedad que provoca la pudrición de las raíces”, añadió.

Calderón Salas reconoció que la producción de este año se perdió, pero los fertilizantes orgánicos que se entregarán tendrán impacto en la producción de 2027.

En el caso del maíz, se distribuye semilla criolla mediante un programa integral que incluye acciones de mecanización con motocultores, dado que en la sierra los tractores no pueden operar. Se fomentará el uso de biofertilizantes y se apoyará a cinco municipios que perdieron sus cultivos. Además, el Estado entregará maíz para autoconsumo, pues esta cosecha era destinada a ese fin.

Para la renovación de cultivos, se otorgarán 17 mil 500 bultos de maíz para consumo y siembra, así como 200 mil plantas de cultivos estratégicos, principalmente de Naranja Valencia.

Asimismo, se entregarán 3 mil 804 equipos agrícolas menores —aspersores, desbrozadoras y motocultores—, 36 mil litros de biofertilizantes líquidos, 700 mil kilos de biofertilizante granulado, y se apoyará la activación de 100 huertos familiares para hortalizas de autoconsumo.

En actividades avícolas y pesqueras, se repartirán 238 paquetes avícolas de gallinas ponedoras, 423 equipos básicos para la rehabilitación de lanchas, 70 mil alevines de tilapia y más de 37 toneladas de alimento para pez.

Cuitláhuac gastó 208 millones en seguros del campo y solo regresaron 4 pesos por cada 10 pagados

El secretario de Desarrollo Agropecuario afirmó que este año no se contrató seguro catastrófico debido a que operaban con primas muy altas y baja capacidad de respuesta, lo que reducía significativamente el apoyo que recibían los productores afectados.

Explicó que entre 2018 y 2023 el Gobierno de Veracruz pagó 208 millones de pesos en primas de seguros, pero solo obtuvo 92 millones en indemnizaciones, es decir, apenas 44 por ciento de recuperación, lo que en términos prácticos significa que, por cada 10 pesos invertidos en seguros, regresaban solo 4.

Con esos montos, dijo, en los años de mayor afectación por lluvias, inundaciones o norte, los productores recibían en promedio 1,500 pesos. En contraste, los apoyos que se entregarán a partir de diciembre representarán al menos 7 mil 500 pesos por productor.

“Dejaron desprotegidos a nuestros productores; ese dinero es insuficiente para los trabajos de reconstrucción. Por eso se entregarán los apoyos de manera directa, para la reactivación de las actividades productivas en la zona”, afirmó.

Ya recuperaron las bodegas de la Central de Abasto en México

En respuesta a una pregunta del diputado Felipe Pineda, el funcionario informó que el Estado ya logró recuperar las bodegas de la Central de Abasto en la Ciudad de México, que habían quedado en manos de un particular que las arrendaba de forma irregular.

Relató que, incluso antes del inicio de la actual administración, ya se tenía conocimiento de las anomalías en su operación. Tras una inspección, se detectó que las bodegas eran utilizadas por personas ajenas al estado y sin ser productores, únicamente comercializadores.

“Derivado de esta situación, se emprendieron las acciones necesarias para recuperarlas. Ya las recuperamos, ya tenemos las dos bodegas; se recuperaron por ahí de junio, una, y en septiembre, la otra, porque ya tenían contratos con otra persona, sus contratos automáticamente los echamos abajo legalmente”, explicó.

Indicó que ya se regularizó la posesión vía judicial y continúa el proceso legal contra quienes hicieron mal uso de los espacios. Hay dos denuncias en curso: una ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Fiscalía Anticorrupción, por lo que podrían derivar en sanciones a exfuncionarios

Llevará al menos seis años erradicar la plaga del gusano barrenador

Durante su comparecencia, una de las preguntas más recurrentes para el secretario de Desarrollo Agropecuario fue el avance en el combate al gusano barrenador, plaga que continúa generando pérdidas en el hato ganadero de Veracruz.

El funcionario detalló que se han invertido más de 47 millones de pesos en tres puntos de verificación interna, de los cuales dos fueron equipados con cabinas de aspersión y uno con prensa hidráulica, además de la rehabilitación de sus corrales.



Los puntos operan en: Paralelo 18 (Agua Dulce), Nuevo Morelos (Jesús Carranza) y El Pedregal (Las Choapas).

Para estas acciones se contrataron 14 oficiales, equipados con siete camionetas con computadoras, impresoras, teléfonos móviles e insumos veterinarios contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG). Estas unidades operan en municipios fronterizos con Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde el riesgo es mayor.

En campañas nacionales se aplicaron 83 millones de pesos para actualizar 3,582 Unidades de Producción Pecuaria, verificar 147 mil 575 cabezas de ganado, entregar gratuitamente 33 mil 882 aretes y realizar 59 mil 803 pruebas de tuberculosis y brucelosis.

El secretario recordó que el control zoosanitario es responsabilidad de Sader y Senasica, pero afirmó que, desde el 24 de noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso en Chiapas, la entonces gobernadora electa Rocío Nahle instruyó a revisar las condiciones de los puntos de verificación animal.

“Es una plaga muy dañina para el hato ganadero; estamos con una prohibición de exportación de ganado en pie por ese problema del gusano barrenador. Es un tema de gran importancia”, insistió.

Más de mil casos en Veracruz y dispersión de mosca estéril

Hasta la fecha se han registrado 1,137 casos de ganado afectado en Veracruz, de los cuales 104 permanecen activos en un periodo de 10 días.

Para frenar su expansión, se ha dispersado mosca estéril en Ixhuatlán de Madero, Álamo, Pánuco, Las Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Coatzacoalcos y Uxpanapa, como parte de la estrategia federal.

El funcionario destacó que la emergencia ha fortalecido la coordinación entre los tres niveles de gobierno, organizaciones ganaderas y productores, con el objetivo de impedir que los casos avancen hacia el centro y norte del país.

El laboratorio en Chiapas será clave para erradicar al gusano

Explicó que en Chiapas se construye un laboratorio valuado en 50 millones de dólares para la producción masiva de mosca estéril, lo que permitirá crear una barrera biológica que impida el avance de la plaga.

“Este laboratorio va a tener 100 millones de mosca a la semana, para que podamos contener el gusano. Recuerden que hace 20 o 30 años se tuvo esta plaga y se contuvo solo con mosca estéril”, dijo.

Actualmente, México se abastece de mosca estéril desde Panamá, en un laboratorio operado por Estados Unidos, pero la producción es insuficiente para atender el crecimiento de la plaga en el sureste.

Con la planta chiapaneca —afirmó— se espera que, en poco tiempo se logre contener el gusano barrenador. Sin embargo, reconoció que la erradicación total tomaría por lo menos seis años, considerando que en la epidemia pasada el proceso llevó dos décadas.