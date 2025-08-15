Veracruz invierte 6 mdp para garantizar mejor precio a productores de maíz

agosto 15, 2025

Con una inversión superior a 6 millones de pesos, el Gobierno de Veracruz entregó apoyos a más de 367 productores de maíz de la región, como parte del Programa de Apoyo al Plan México en Soberanía Alimentaria. Complemento al Precio de Garantía Ciclo 2024-2025.

A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), se impulsa a la entidad como uno de los principales proveedores de alimentos en el país, fortaleciendo la autosuficiencia y mejorando el bienestar de las familias rurales.

En esta etapa, el titular de la dependencia, Rodrigo Calderón Salas, entregó recursos a 137 productores distribuidos en 17 puntos de Playa Vicente; 82 en 11 comunidades de José Azueta; 93 en 15 zonas de Juan Rodríguez Clara, y 55 en 12 demarcaciones de Isla, como parte de un padrón total de 530 agricultores comprometidos con la entrega de hasta 15 mil toneladas de maíz.

Además del complemento al precio de garantía, el Gobierno del Estado continuará respaldando a las y los productores con maquinaria, asistencia técnica, biofertilizantes, semillas y equipo post-cosecha, para de reducir costos de producción y aumentar la rentabilidad.

“El objetivo es claro: fortalecer la autosuficiencia alimentaria, impulsar el desarrollo sostenible del campo veracruzano y mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres de nuestras comunidades rurales”, afirmó.

En abril, la gobernadora Rocío Nahle García anunció el incremento del precio de garantía del maíz de 6 mil a 7 mil pesos por tonelada para la compra en Tiendas Bienestar, lo que obligó a los acopiadores privados a mejorar sus pagos y generó un beneficio inmediato a las y los productores.