Sedarpa afirma que federación debe atender daños por derrame en el sur de Veracruz

Sedarpa afirma que federación debe atender daños por derrame en el sur de Veracruz

marzo 9, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, afirmó que corresponde al gobierno federal atender los daños ocasionados por el derrame de hidrocarburos que ya afecta a los municipios de Tatahuicapan, Pajapan y Mecayapan, en el sur de Veracruz.

Desde el pasado 3 de marzo, el alcalde de Pajapan, José Luis González Hernández, declaró alerta sanitaria ante la presencia de petróleo en las playas y pidió a los pobladores evitar ingresar al mar debido a la contaminación.

Por su parte, pescadores de las playas de ese municipio lanzaron un llamado a las autoridades, al señalar que la presencia de hidrocarburos está generando afectaciones a su actividad y que desconocen hasta cuándo podrán retomar sus labores.

Durante una reunión con autoridades, habitantes de la región, restauranteros, pescadores y prestadores de servicios turísticos exigieron a representantes del gobierno estatal y federal que se comprometan a realizar el pago de indemnizaciones por los daños.

“Nosotros nos estamos quedando sin comer, ¿por qué no ven esa situación? Queremos la solución, que nos den una respuesta positiva; estamos viviendo una situación crítica”, reclamaron.

Al respecto, el funcionario estatal comentó que, si bien el gobierno de Veracruz puede acudir a realizar visitas de supervisión, corresponde a la federación investigar la causa del derrame y determinar el impacto ambiental.

“Nosotros lo que hacemos es ir a verlos; la federación es la que tiene que ver, a través de sus plataformas, quién cometió ese ecocidio”, insistió.

Al ser consultado sobre si el gobierno estatal podría brindar algún apoyo económico, luego de que algunos implementos de trabajo de los pescadores fueron dañados por el petróleo, dijo que sí podrían brindar respaldo.

Sin embargo, descartó detallar qué programas podrían aplicarse y se limitó a decir: “Hay que buscarlos en la plataforma”, con lo que dio por concluida la entrevista.

Aunque el origen del derrame aún no ha sido confirmado por autoridades federales, la gobernadora Rocío Nahle García no descargó que la mancha de hidrocarburos provenga del estado de Tabasco, lo que deberá ser determinado por las instancias correspondientes.