Se iniciará censo de pescadores afectados por presencia de hidrocarburos

abril 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La gobernadora Rocío Nahle García señaló que la Secretaría del Bienestar federal inició el censo de pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo en el litoral veracruzano para que reciban el apoyo de 15 mil pesos anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.



Asimismo, en conferencia de prensa, indicó que su gobierno cumplirá con los 4 mil pesos comprometidos a inicios del mes de marzo, cunado se entregaron los recursos del programa Bienpesca.



Sobre la manifestación en Pajapan el domingo, se dijo respetuosa de la libertad de expresión ciudadana.



Sin embargo, aclaró que se atienden la demanda de los pescadores y se comprometió a no dejar a nadie a un lado.