Reporta Sedarpa más de 18 mil hectáreas siniestradas en el norte de Veracruz 

diciembre 3, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agricola, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón confirmo que fueron 18 mil hectáreas siniestradas por las fuertes lluvias del pasado 10 de octubre.

Entrevistado en las instalaciones del Congreso local, dónde se llevó a cabo la comparecencia de la Gobernardora Rocio Nahle García por la glosa del primer informe de gobierno, señalo que una gran parte de los recursos de programas a productores se redirigirán a la zona norte.

«Son casi 50 millones de pesos que se van a destinar al norte del Estado a la zona siniestrada», dijo.