Se suspende servicio de Limpia Pública 25 de diciembre y 1 de enero

diciembre 17, 2025

Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Limpia Pública, informa a la ciudadanía que por ser días inhábiles, el próximo 25 de diciembre y 1 de enero se suspenderá el servicio de recolección de residuos sólidos.

Para no afectar la imagen urbana y prevenir problemas de salud pública, se exhorta a la población a no sacar los desechos a las calles. El servicio se reanudará con sus rutas y horarios habituales el 26 de diciembre y 2 de enero.