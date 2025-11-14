Se rechaza propuesta de Banobras de poner nuevas casetas sobre autopista Córdoba-Orizaba

noviembre 14, 2025

*Se retomará propuesta de libramiento con un APP para 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que se rechazó la propuesta de Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) para la construcción de carriles adicionales en la autopista Córdoba-Orizaba, que incluía la instalación de casetas de cobros, en lugar del libramiento prometido por la presidenta Claudia Sheinbaum y ella en sus campañas.

En entrevista radiofónica, la mandataria veracruzana aseguró que tras un análisis y presentar la inconformidad a la presidenta Sheinbaum, se decidió cancelar el proyecto y retomar el del libramiento para el ejercicio fiscal 2026, que tiene como base el proyecto ejecutivo del 2014 con algunas modificaciones.

Y es que, explicó, la propuesta del libramiento contempla la conformación de una Asociación Pública Privada (APP), para que un privado invierta y recupere su inversión, sin embargo Banobras emitió una licitación para un administrador de una obra que consistía en hacer otros carriles a un lado de la actual autopista y poner casetas.

“El proyecto se rechazó, es lo más fácil, nosotros ya lo padecimos,de ninguna manera, hablé con el Secretario de Comunicaciones Esteva, y me dice nos presentaron un proyecto, viable pero no factible, porque a la hora que pongan una caseta se nos va a complicar”.

Al hacer de conocimiento a la presidenta de la república y la afectación que nuevas casetas impactaría en la población, decidió aplazarla e incluir en el presupuesto del próximo año el libramiento.

“Se hará un libramiento, este año 2026 se retomará el tema del libramiento, el proyecto ejecutivo ya está, es el de 2014 con modificaciones, pero es una base el de 2014, la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas estuvo trabajando, lo vemos bastante bien”, dijo Rocío Nahle.

Finalmente, confió que la obra del libramiento Córdoba-Orizaba pueda iniciarse el próximo año con apoyo de la federación.