Sefiplan asegura que se cumple con pagos de trabajadores

diciembre 31, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- A decir del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes, la administración estatal pagó en tiempo y forma los salarios y prestaciones de trabajadores del magisterio y empleados del Poder Ejecutivo.

Entrevistado en Palacio Municipal, donde acudió para la toma de protesta de Daniela Griego Ceballos como presidenta municipal de Xalapa, el funcionario estatal negó que se tengan adeudos con trabajadores estatales.

Cuestionado en torno a las manifestaciones del personal de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por la falta de pagos del Bono de Fin de Año respondió que “es un problema que se tiene con el Bienestar. Acuérdense que el sistema de salud para 23 estados está federalizado, entonces hay unos trabajadores contratados por IMSS Bienestar, tenían un problema con sus prestaciones, particularmente su bono de fin de año”.

Santiago Reyes dijo que donde más problemas se registró fue en Río Blanco, sin embargo, el IMSS Bienestar informó que el pago se hará este día.

“Tenemos la instrucción de la gobernadora, en caso de que eno sea así, Gobierno del Estado lo asume y después hace un ajuste de cuentas financieras con la Federación”.

Señaló que el calendario de pagos para personal adscrito a IMSS Bienestar inició el 30 de diciembre y finalizaba este miércoles 31 de diciembre.

“Vamos a estar monitoreando cómo va la entrega de este bono y en caso de algún tipo de falla, la instrucción de la gobernadora es que entremos nosotros a apoyar”.

En el caso de SESVER, recordó que los bonos se ofrecieron inicialmente mediante vales y posteriormente con la opción de retiro bancario, por lo que de 17 mil trabajadores del Sector Salud tienen que tienen esta prestación, más de 12 mil optaron por el efectivo y una cuarta parte ya estaban cobrando.