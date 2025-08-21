Se duplica número de municipios anormalmente secos, según monitor de sequía

agosto 21, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Aunque el número de municipios con sequía moderada se mantienen en 5, los anormalmente secos pasaron de 21 a 46, entre ellos Xalapa, Banderilla y Coatepec, de acuerdo a la actualización del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional del pasado 18 de agosto..

La jefa del Departamento de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes refirió que los municipios que se mantienen en sequía moderada estan ubicados en la cuenca del Coatzacoalcos.

“Sin embargo hay algo que anotar, los municipios anormalmente secos, que no es una condición de sequía, sino una disminusión de la precipitación han incrementado, pasamos de 21 municipios a 46”.

Es decir, incrementaron de 25 municipios, los cuales se encuentran en la zona costera desde Tuxpan hasta Misantla y aumentaron tambien en la cuenca del Actopan, por ejemplo Xalapa, Banderilla y Coatepec que ya presentan una condicion anormalmente seca.

“Esto significa que la precipitacion ha venido disminuyendo en los últimos meses, por eso el servicio Meteorologico Nacional nos indican que los municipios que se encuentran la zona centro del estado comienzan a presentar una condición relativamente seca”, finalizó.