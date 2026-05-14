Rescata Ayuntamiento área verde en el fraccionamiento Los Pinos

mayo 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de mayo de 2026.- En cumplimiento al compromiso de recuperar los espacios públicos y transformar el entorno urbano, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo el rescate integral de un área verde ubicada en la calle Cedro del fraccionamiento Los Pinos, sitio que comenzaba a ser utilizado de manera informal para el desecho de residuos orgánicos e inorgánicos.

Estas acciones se realizan en atención a la instrucción de la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, de intensificar los trabajos de rescate de las áreas verdes y zonas de preservación ecológica en el municipio, refrendando la política de puertas abiertas, diálogo directo y trabajo comunitario.

Durante un recorrido de supervisión por la zona, el Director de Medio Ambiente, Lic. Joaquín Saucedo Herver, acompañado de funcionariado de la dependencia, dialogó con las y los colonos y constató las condiciones del lugar, donde ya se realizó una primera etapa de limpieza e instalación de señalética restrictiva e informativa.

El funcionario destacó el compromiso de la comunidad por cuidar y mantener limpio el espacio, y anunció que, siguiendo el eje de trabajo de la Presidenta Municipal, se conformará un nuevo parque urbano en coordinación con el comité vecinal.

Tras escuchar las peticiones y necesidades de las familias, las autoridades municipales se comprometieron a dar seguimiento inmediato al rescate del predio mediante la realización de podas para liberar las luminarias y mejorar la visibilidad y seguridad en la zona.

Además, se llevará a cabo una valoración técnica del suelo y el entorno para introducir árboles nativos de Xalapa y la región y garantizar su óptimo desarrollo.

Asimismo, se instalarán de huertos urbanos comunitarios para fomentar el autoconsumo y el aprovechamiento del suelo, e impulsará la educación ambiental mediante la impartición de cursos y talleres.