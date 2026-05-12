Atiende Ayuntamiento de Xalapa reportes de afectaciones por lluvias

mayo 11, 2026

Xalapa, Ver., 11 de mayo de 2026.- Tras las lluvias registradas este lunes, por instrucciones de la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de personal de la Dirección de Medio Ambiente, activó de manera inmediata las cuadrillas operativas para atender reportes ciudadanos sobre arbolado afectado en diversos puntos de la ciudad.

En la avenida Rébsamen, elementos del Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático atendieron el reporte de un árbol que colapsó sobre líneas de energía eléctrica.

En el sitio se contó con el apoyo de una unidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar el corte temporal del suministro eléctrico, lo que permitió garantizar la seguridad del personal y facilitar las labores de seccionamiento y retiro del ejemplar.

Además, en la calle Colombia, de la colonia Reforma, se retiró un árbol que cayó sobre una vivienda, en respuesta a un reporte recibido por la Dirección de Protección Civil Municipal. La zona se aseguró sin que se registraran situaciones de mayor gravedad.

El personal municipal se mantiene en alerta permanente para atender cualquier otra contingencia que pueda presentarse a causa de las condiciones climáticas actuales.

Se exhorta a la población a estar al tanto de la información oficial y reportar cualquier árbol o rama que se encuentre en peligro de caer.

Para una atención oportuna, el Ayuntamiento de Xalapa pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica: 228 141 6046.