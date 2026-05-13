Detienen a una persona que llevaba dos bolsas con restos humanos en Poza Rica

Detienen a una persona que llevaba dos bolsas con restos humanos en Poza Rica

mayo 13, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Fue detenida una persona y se abrió una carpeta de investigación, luego de que se identificara a un individuo intentando dejar bolsas con restos humanos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).





A través de un comunicado, la dependencia de procuración de justicia indicó que se inició la carpeta por los hechos registrados en la ciudad de Poza Rica la tarde del martes y se detuvo a una persona como presunto responsable del delito de homicidio doloso.

Indicó que en las primeras investigaciones se determinó que elementos de la Policía municipal, en un recorrido preventivo en la Colonia Magisterio, ubicaron dos vehículos, donde un individuo manipulaba bolsas con restos de cuerpos de dos hombres.

Al lugar acudieron fiscales, peritos y Policía Ministerial, para realizar diligencias ministeriales, forenses y de campo para el esclarecimiento de los hechos.

“La Fiscalía General del Estado informa que las investigaciones continúan en curso y se desarrollan con estricto apego a la ley, privilegiando el rigor científico, la legalidad y el respeto al debido proceso”.