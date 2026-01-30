Reporta Conagua tres días de heladas en municipios cercanos al Cofre

enero 30, 2026

*En la temporada invernal se han presentado 3 nevadas, la última el 21 de enero

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes destacó que se han registrado tres días con heladas, concentrándose en municipios cercanos al Cofre de Perote.

La funcionaria federal señaló que el Frente Frío Número 32 estará cruzando el estado de Veracruz durante la tarde noche de este viernes y el fin de semana con temperaturas muy bajas en casi todo el territorio.

“En relación a las temperaturas mínimas, mencionarles que hoy se cumplen tres días con heladas, principalmente en municipios aledaños al Cofre de Perote, como es Zalayeta, Las Vigas, Acajete, en la zona de Tlaquilpa, donde nos han reportado algunas heladas”.

Sin embargo, Luna Lagunes aclaró que no se han superado récords históricos en temperaturas mínimas, toda vez que la más baja que se ha registrado es la de -6 grados Celsius en Zalayeta, municipio de Perote a inicios del mes de enero.

También en Zalayeta se han registrado las temperaturas más bajas en los últimos tres días con -2 y -3 grados Celsius, en Xalapa, la temperatura más baja fue de 4.6 y 15.8 grados en el Puerto de Veracruz.

Asimismo, se han presentado tres nevadas en esta temporada invernal, la primera del 25 al 26 de diciembre, la segunda del 29 al 30 de diciembre y la tercera el 21 de enero.

Jessica Luna de Conagua recordó que el frente frío número 32 afectará a partir de la tarde noche del viernes en la parte norte de Veracruz y sábado y domingo con condiciones invernales.

Finalmente, refirió que se espera que para el próximo jueves 5 de febrero se presente otro sistema frontal que afectará al estado de Veracruz.