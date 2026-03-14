Agilizan AGRICULTURA, Conagua y CFE procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo 2026

Agilizan AGRICULTURA, Conagua y CFE procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo 2026

marzo 14, 2026

Se facilita el proceso de trámites de las y los productores que solicitan el acceso al programa, a través del Decreto de Facilidades Administrativas

Las y los productores con concesiones de uso de aguas nacionales deberán regularizar sus títulos antes del 28 de abril de 2026

Las y los productores pueden consultar la ubicación de los módulos en https://bit.ly/3Nyg8ut

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron agilizar los procesos de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), correspondiente al ejercicio 2026.

Las instancias determinaron facilitar la atención y el proceso de los trámites de las y los productores que solicitan el acceso al programa, a través del Decreto de Facilidades Administrativas, con el fin de que obtengan el subsidio en la cuota de energía eléctrica destinada al riego agrícola.

Este decreto está dirigido a productoras y productores agrícolas y pecuarios, cuyos títulos de concesión para pozos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, y amparen volúmenes de uso de hasta 500 mil metros cúbicos anuales de agua.

Conagua estableció que deberán aceptarse aquellos trámites que presenten el siguiente estatus:

Adhesión al Decreto de Facilidades Administrativas

Modificación

Transmisión de derechos

Prórroga

Además, se instruyó llevar a cabo el proceso de inscripción y reinscripción al PEUA de las y los productores que acrediten el uso y aprovechamiento del agua para riego agrícola y sean susceptibles de recibir el subsidio en la tarifa de energía eléctrica.

Las y los productores pueden consultar la ubicación de los módulos en la siguiente liga: https://bit.ly/3Nyg8ut.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores, facilitar los trámites y promover un uso responsable del agua y la energía en beneficio del bienestar de las familias del campo y de la soberanía alimentaria del país.

www.gob.mx/agricultura