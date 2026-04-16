Llama Conagua a evitar arrojar basura que toponeen alcantarillas

abril 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la temporada de lluvias y ciclones es necesario que la población extreme precauciones para evitar encharcamiento o inundaciones en sus municipios, evitando, sobre todo, tirar basura en la vía pública, alertó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La funcionaria federal recordó que si bien pueden presentar lluvias fuertes o intensas, como las ocurridas en Poza Rica, el problema de los encharcamiento es originado en su mayoría por alcantarillas tapadas por basura.

“Lo que se recomienda es que la población no tire basura porque tapa las alcantarillas, hay máyor riesgo de inundaciones pluviales”, advirtió Jessica Luna.

Señaló que este riesgo de inundacion pluvial se corre en ciudades como Xalapa, donde se presentan lluvias de entre 25 y 50 milímetros que dan por chubascos en horas de la tarde que provocan encharcamientos; en la zona de Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos.

Asimismo, con la presencia de lluvias, consideró necesario que tanto la población como las autoridades estén atentos a los niveles de los ríos y arroyos de respuesta rápida, ya que lluvias locales pudieran incrementar sus niveles.