Seguirán temperaturas altas durante varios días más

marzo 5, 2026

*En zonas de montaña no se descartan lluvias por la tarde

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Continuará el ambiente caluroso en el estado de Veracruz, pues no se prevé ningún evento frío en los próximos días, informó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

Destacó que se han reportado temperaturas muy altas las que se presentan en las partes bajas de las cuencas del Actopan y La Antigua de entre 34 a 36 grados Celsius en municipios como Actopan, Úrsulo Galván y La Antigua.

En la zona norte y sur se han reportado temperaturas de entre 32 y 34 grados y en montaña como Xalapa, Córdoba y Orizaba de entre los 23 a los 25 grados Celsius.

“Esperamos que estas temperaturas máximas se mantienen en lo que resta de semana, siendo posible que hacia el fin de semana estas incrementen un par de grados más, por ejemplo en la zona de montaña podrían oscilar entre los 25 y 28 grados celsius”.

Para la zona norte desde la Cuenca del Pánuco hasta la del Colipa de 33 a 35 grados Celsius, en la zona costera central entre los 32 a los 4 y en el sur temperaturas máximas de los 32 a los 36 grados centígrados.

Jessica Luna Lagunes refirió que se prevé que debido al calentamiento diurno y un canal de alta presión en el centro del país, se pudiera aumentar la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en zonas de montaña.

Ante estos pronósticos del tiempo, la especialista recomendó a la población evitar exponerse a periodos prolongados de sol, mantenerse hidratados y estar pendiente a la presencia de tormentas eléctricas en zonas de montaña.

Finalmente, la funcionaria de Conagua indicó que hay una probabilidad de llegada de un nuevo frente frío hasta el 12 de marzo por que habrá todavía días con condiciones del tiempo estables.