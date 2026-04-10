Lluvias contribuyeron a que no incrementarán los incendios forestales

abril 10, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Durante esta semana se registraron dos incendios forestales para sumar 53 en lo que va de la temporada 2025-2026 en Veracruz, informó la titular del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La funcionaria federal, en la conferencia de cada viernes del Comité Estatal de Protección Civil destacó que de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la mayor parte de estas conflagraciones son intencionales.

“CONAFOR sigue indicando que la mayor parte de estos incendios forestales son intencionales. Las lluvias han favorecido que no se expandan más estos incendios forestales, por lo que se está haciendo llamado a la población a no hacer uso del fuego”.

En caso de hacerlo, como es el caso de fogatas asegurarse que queden totalmente apagadas.

Asimismo, en torno al Monitor de Sequía que se actualizó el pasado 5 de abril mantiene a Jesús Carranza como el único municipio veracruzano con sequía moderada y dos municipios, Hidalgotitlán y Uxpanapa, considerados como anormalmente secos.

En ese sentido, dijo, también las lluvias han favorecido a que no se incremente el nivel de sequía.

Jessica Luna Lagunes destacó que desde finales de marzo y en lo que va de los primeros 10 días de abril se ha incrementado la precipitación a nivel estatal por vaguadas y el paso del frente frío número 43.

