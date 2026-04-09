Alerta productos con concesiones de agua vencidas, se acaba el tiempo para regularizarlas

abril 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Quedan menos de 20 días para que los productores del campo que tienen concesiones de agua vencidas entre 2017 y 2025 las regularicen, informaron las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Organismo Cuenca Golfo Centro.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia federal recordó a los productores concesionarios que tienen hasta el 28 de abril para renovar la concesión a fin de que puedan acceder a beneficios como tarifas preferenciales en energía eléctrica para riego.

Lo anterior, derivado del decreto de facilidades administrativas anunciado en octubre del año pasado, el cual busca que tengan certeza jurídica sobre el uso de recursos y puedan acceder a programas federales como el Programa Especial de Energía para el Campo.

La Conagua recordó que no habrá prórroga para estos trámites administrativos, por lo que es necesario que acudan de inmediato a las sedes establecidas.

En el estado de Veracruz se cuenta con módulos de atención a productores en la zona norte en Tuxpan en la privada Galeana SN, Colonia Azteca, con números 22 88 41 60 60 extensión 1272; en Xalapa en las instalaciones de la Conagua; en Ciudad Alemán, en Cosamaloapan en el bulevar Los Zapotecos primer piso; en Coatzacoalcos en avenida Universidad SN, colonia Las Gaviotas.

Los requisitos que deben cubrir son: ser propietarios de los predios correspondientes, presentar copia de título de concesión a regularizar, comprobar el uso activo del volumen concesionado durante los últimos dos años, entregar un escrito libre solicitando la adhesión al decreto y realizar el pago correspondiente al trámite.