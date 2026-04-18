Veracruz recibe inversión histórica en infraestructura hídrica: 12 mil mdp

abril 17, 2026

La gobernadora Rocío Nahle y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentaron el Plan Hídrico para Veracruz, con una inversión superior a 12 mil 200 millones de pesos en obras de reconstrucción y abastecimiento estratégico.

⇒ La inversión forma parte de una estrategia prioritaria del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para atender rezagos en infraestructura hídrica y fortalecer la respuesta ante fenómenos naturales.

En este Plan Hídrico para Veracruz destaca la construcción del Acueducto de Coatzacoalcos, con inversión cercana a 3 mil millones de pesos, que duplicará el suministro de agua potable y garantizará el abasto durante los próximos 30 años; contempla 13 kilómetros de conducción, plantas de bombeo y una potabilizadora.

También resalta el Acueducto Uxpanapa–La Cangrejera, por un monto de 80 millones de pesos, que fortalecerá el suministro en una zona industrial estratégica.

En tanto, la Conagua ejecuta un programa de reconstrucción en la zona norte por 5 mil millones de pesos, para atender daños por lluvias e inundaciones registradas en octubre pasado. Las acciones incluyen rehabilitación de cárcamos, reforzamiento de bordos, desazolve, limpieza de canales y reencauzamiento de ríos en municipios como Poza Rica y Álamo, con el objetivo de reducir riesgos y restablecer infraestructura.

⇒ A ello se suma un esquema de inversión conjunta entre los tres órdenes de Gobierno para ejecutar obras de agua potable, drenaje y protección en los municipios de Veracruz, con una bolsa estimada de 3 mil millones de pesos para este año.

Finalmente, se anunció la próxima inauguración de las obras de protección en La Unión Paso Largo, con inversión superior a 700 millones de pesos, que fortalecerán la seguridad hídrica y protegerán zonas agrícolas y urbanas en los municipios de Misantla y Martínez de la Torre.