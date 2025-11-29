Refuerzan coordinación en Xalapa para atender crisis psiquiátricas

noviembre 29, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El Ayuntamiento de Xalapa aseguró que en la ciudad sí existe un protocolo para la atención de personas en crisis o con urgencias psiquiátricas, en el que se cuenta con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), afirmó el director del DIF municipal, Alejandro del Ángel Aguilar.

Explicó que, aunque el DIF participa en estos casos, no tiene facultades médicas, sino un rol de acompañamiento, apoyo social y enlace con redes familiares, por lo que las intervenciones clínicas corresponden exclusivamente a personal especializado del sector salud.

Del Ángel Aguilar detalló que el caso registrado semanas atrás, en el que una mujer fue vista caminando sin ropa por la vía pública, fue atendido como una urgencia psiquiátrica.

El procedimiento incluyó la presencia del CRUM, una visitadora y una psicóloga de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Cuando se trata de una urgencia médica, el área responsable es salud; nosotros intervenimos cuando la persona no cuenta con un familiar, a fin de representarla y gestionar su ingreso”, indicó.

Añadió que el proceso tardó debido a que la paciente presentaba conductas agresivas derivadas de su condición. Para evitar un acto de fuerza o vulneración de derechos humanos, se esperaron indicaciones de personal psiquiátrico hasta que se autorizó la medicación necesaria para realizar el traslado seguro al Hospital de Salud Mental.

El funcionario destacó que se logró contactar a los familiares, confirmando que la mujer ya era paciente del Instituto Veracruzano de Salud Mental. Consideró que el caso deja un precedente de articulación interinstitucional para la atención de crisis psiquiátricas en el municipio.