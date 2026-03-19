Reconocen sindicatos de CMAS apertura de Daniela Griego para alcanzar acuerdos que beneficien al personal

marzo 18, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- Líderes sindicales de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, celebraron la apertura de la actual administración encabezada por la presidenta municipal, Daniela Griego Ceballos, que ha permitido instalar mesas de trabajo para dialogar asuntos relacionados con el personal al que representan.

En la asamblea anual donde informaron el trabajo conjunto a sus agremiados, estuvieron presentes Benjamín Ronzón Tejeda del Sindicato Democrático de Trabajadores de CMAS (SIDETAX), Fernando Hernández Cerdán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes; Armando Contreras Solís, del Sindicato Unido; y Carlos García Morales, del Sindicato de Empleados y Trabajadores, quienes detallaron el avance en las negociaciones con las autoridades.

De acuerdo con el reporte de los sindicatos, el diálogo con la alcaldesa, así como con el director general del organismo, Eric Juárez Valladares, ha permitido revisar los pendientes del personal en un clima de respeto y conciliación. De modo que se continuará trabajando para presentar un pliego petitorio conjunto.

Se busca que la revisión de las condiciones de trabajo de los sindicatos, permita concretar mejoras laborales y el fortalecimiento institucional del organismo operador, tales como la retabulación salarial, considerada necesaria ante el impacto del incremento al salario mínimo, el cual ha alcanzado distintos niveles del tabulador vigente. En este sentido, señalaron que se busca mantener una adecuada diferenciación entre categorías y puestos dentro de la estructura laboral.

Reconocieron que la actitud de las autoridades municipales permite avanzar en las negociacones y brindar certeza a cerca de 800 trabajadores, evitando conflictos y privilegiando acuerdos que beneficien tanto a los empleados como a la ciudadanía.

Finalmente descartaron confrontaciones con la actual administración municipal, y reiteraron que mantendrán una postura de responsabilidad, apostando por el entendimiento.