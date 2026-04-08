Palabra cumplida, antes del tiempo proyectado entrega Daniela Griego obra en la colonia Obrero Campesina

abril 8, 2026

Xalapa, Ver., 8 de abril de 2026.- En cumplimiento al compromiso de fortalecer el desarrollo integral del municipio mediante la planeación de obras públicas que mejoren la infraestructura urbana y rural, y contribuyan a la seguridad y el bienestar social, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, inauguró la obra de pavimentación de la calle Melquiades Ruiz, en la colonia Obrero Campesina.

Estuvo acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas.

También asistieron el Director de Obras Públicas, Arq. Manuel Almazán Caudillo, y el Director de Alumbrado Público, Ing. Semeí Conde Olivares.

La Presidenta Municipal refirió que esta acción corresponde a la segunda obra inaugurada en el marco de los primeros 100 días del Gobierno Municipal, los cuales están próximos a cumplirse.

Se realizó con recurso fiscal 2026 y forma parte del primer paquete de obras aprobado por el Cabildo, mismo que contó con donación de la Fundación Chedraui.

Los trabajos consistieron en la pavimentación con concreto hidráulico de 645 metros cuadrados, así como en el mejoramiento del alumbrado público y la instalación de jardineras, donde se distribuyeron cerca de 800 plantas. Esta intervención beneficia de manera directa a 84 habitantes.

En su intervención, el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, destacó que la administración municipal, en coordinación con las direcciones involucradas y el Cabildo, ha aprobado presupuesto para el mejoramiento de diversas calles. Señaló que esta obra, originalmente proyectada para ejecutarse en 90 días, fue concluida en 50 días gracias al trabajo coordinado.

Por su parte, la Presidenta del Patronato de Obras, C. Águeda Romero Becerril, expresó su agradecimiento por la atención brindada por la administración municipal y las distintas direcciones, en especial la de Obras Públicas, que hicieron posible el avance del proyecto. Subrayó que esta obra representa un beneficio directo para quienes habitan en la zona.

De igual forma, manifestó que como vecinos asumen el compromiso de cuidar y mantener la calle en óptimas condiciones.

Durante la inauguración, se contó con la presencia de vecinas y vecinos, así como de las y los trabajadores que participaron en la obra, quienes recibieron el reconocimiento y agradecimiento por su labor.