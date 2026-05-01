Alcaldesa destaca conclusión del Plan Municipal de Desarrollo

mayo 1, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La presidenta municipal de Daniela Griego Ceballos informó que el Plan Municipal de Desarrollo ya fue concluido tras un proceso de cuatro meses que priorizó la participación ciudadana y la elaboración interna del documento, sin recurrir a despachos externos.

La alcaldesa destacó que esta decisión implicó un mayor esfuerzo por parte de las áreas del Ayuntamiento, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), pero permitió construir un plan más cercano a la realidad de la población.

Para su integración se realizaron foros de consulta, recorridos territoriales y jornadas como los “Días del Pueblo”, que aportaron insumos para el diagnóstico.

Asimismo, señaló que por primera vez el Congreso del Estado emitió una guía metodológica para la elaboración del documento, la cual fue atendida en su totalidad durante el proceso de entrega.

El plan será presentado públicamente en los próximos días y posteriormente difundido en una versión accesible para la ciudadanía.

El documento rector contempla cinco ejes principales: bienestar y derechos humanos; desarrollo urbano y movilidad incluyente; medio ambiente; turismo y desarrollo económico; así como seguridad y cultura de paz.

A estos se suman cuatro ejes transversales enfocados en derechos humanos, gobierno abierto, participación ciudadana e igualdad sustantiva. En su elaboración también participó la Universidad Veracruzana.

Día del trabajo

En otro tema, en el marco del Día del Trabajo, la edil informó que ya concluyó la revisión de las condiciones generales laborales con el sindicato mayoritario, la CROC, tanto en el Ayuntamiento como en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), además de acuerdos con otros tres sindicatos.

No obstante, indicó que existe un emplazamiento a huelga relacionado con el contrato colectivo, por lo que ya se dio una primera respuesta ante el tribunal laboral y se espera una audiencia en los próximos días.

Entre las demandas destacan la revisión salarial y mejoras en prestaciones como apoyos a vivienda, transporte, útiles escolares y despensa.

Griego Ceballos subrayó que la negociación buscó beneficiar principalmente a los trabajadores con menores ingresos, en especial a los denominados suplentes fijos, quienes históricamente han tenido menos prestaciones que el personal de base.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con alrededor de 2 mil 800 trabajadores sindicalizados.

Además, reconoció que uno de los retos es avanzar en la homologación de condiciones laborales y en la incorporación de más empleados a la seguridad social, ya que cerca de mil 500 trabajadores cuentan con este derecho, mientras que el resto aún carece de él.