PVEM propone sustituir notificaciones en papel por firma electrónica para disminuir impacto ambiental en Ayuntamientos 

diciembre 9, 2025

Xalapa, Ver.,El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, propuso modernizar y agilizar el proceso de notificación a los 212 ayuntamientos de Veracruz en materia de reformas constitucionales, con un enfoque central en la reducción del uso de papel y el impacto ambiental.

La propuesta plantea reformar los artículos 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución local, a fin de otorgar plena validez jurídica a las notificaciones electrónicas enviadas por la Secretaría General del Congreso mediante medios institucionales y con Firma Electrónica Avanzada. Actualmente, la legislación obliga a enviar expedientes impresos de cada reforma a todos los municipios, un proceso costoso, lento y ambientalmente insostenible.

“Vivimos en un Veracruz donde la tecnología avanza a gran velocidad, pero nuestros procesos legislativos siguen atados al papel y a la burocracia del siglo pasado. Esta reforma permitirá que los ayuntamientos reciban la información en segundos y no en días”, explicó Ruiz Sánchez. Añadió que la iniciativa también contempla que el acuse de recibo electrónico tenga total validez jurídica, lo cual agilizará los plazos para la revisión constitucional por parte de los cabildos.

El legislador destacó tres beneficios principales de la modernización: agilidad legislativa, al acelerar el trabajo del órgano revisor municipal; austeridad y eficiencia, al reducir gastos en papelería, vehículos y logística; y responsabilidad ecológica, pues disminuiría significativamente el uso de papel y las emisiones derivadas de traslados para entregar documentación física.

El proyecto del PVEM —integrado por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Estefanía Bastida Cuevas, Tania María Cruz Mejía, Angélica Peña Martínez y Urbano Bautista Martínez— contempla un periodo de transición de 60 días para validar el padrón de correos electrónicos oficiales de los ayuntamientos y garantizar certeza jurídica en el proceso.

Finalmente, Ruiz Sánchez llamó a las y los diputados de la LXVII Legislatura a respaldar esta reforma para convertir a Veracruz en un referente nacional de Parlamento Abierto, Digital y ambientalmente responsable.