Árbol navideño real o artificial ¿Cuál contamina menos?

diciembre 12, 2025

Al momento de escoger un árbol navideño, suele surgir la pregunta sobre cuál conviene más, tanto a nuestros intereses como al cuidado al medio ambiente. Aspectos como el espacio disponible, el tiempo para cuidarlos, el precio o incluso alergias, pueden ser factores clave al momento de nuestra decisión.

Sin embargo, fuera de ello, el elegir entre un arbolito real o uno artificial también tiene de diferente nivel al medio ambiente. De esta manera, te mostramos a continuación cuáles son esas diferencias para que puedas tomar una decisión más consciente ambientalmente.

Principales diferencias ecológicas entre los dos tipos de árbol

Entre los árboles naturales, una de las primeras cosas que debemos saber es su tiempo de crecimiento. Las especies de tipo Pseudotsuga menziesii o abeto pueden tardar en crecer de 1.5 a 2 metros, entre 8 a 10 años, mientras que el vikingo entre 5 y 8 años. Asimismo, hay que conocer si los árboles provienen de plantaciones certificadas, su crecimiento estará controlada, en cambio, si son cortados ilegalmente, se puede promover la deforestación de la zona.

Una vez que se cortan los árboles, se ocupan durante la temporada navideña para convertirse posteriormente al secarse convertirse en composta, generando una huella de carbono en este procedimiento de 3.5 kilos de CO2. Ahora bien, si están en maceta, pueden regresar a su tierra de origen y completar su ciclo de vida de manera natural.

A la venta, más de medio millón de pinos de Navidad de origen mexicano

Ventajas y desventajas de los árboles artificiales

Por otro lado, el tiempo de producción de los pinos sintéticos puede durar solamente unas horas, con una producción en masa. Sin embargo, su producción puede generar aproximadamente de 40 kilos de dióxido de carbono, sin contar su traslado y posterior desecho.

Entre sus ventajas frente a uno real, se encuentra el que pueden ser más fáciles de guardar y cuidar, ya que no requieren un mantenimiento especial al no estar vivos. Fuera de ello, para hacerlo más sostenible, un árbol artificial tendría que reutilizarse en cada navidad, durante más de 10 años, esto para compensar los 500 años que le tomará degradarse.

Cuánto cuesta un árbol de Navidad? Lo que debe llevar y precios | El Informador¿Cuál elegir?

Como ya se ha mencionado, cada opción puede tener una repercusión ambiental distinta, desde promover la deforestación hasta la cantidad de emisiones contaminantes que expide cada uno. Por tal motivo, conviene que revises cuáles son tus prioridades, el espacio y tiempo que dedicarás a cada uno, pensando en lo que hará con él una vez que pase la temporada.

Finalmente, si ya cuentas con árbol artificial, procura reutilizarlo todos los años que puedas para hacer que la huella ambiental que llevo su producción sea menor, y si quieres un árbol natural, asegúrate de que su tala sea legal, así como que tenga los cuidados necesarios para que dure aún más.