Fomenta Ayuntamiento el cuidado del medio ambiente y la autosuficiencia alimentaria

enero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- En cumplimiento al compromiso de la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, de fortalecer las políticas públicas que impulsen el cuidado del medio ambiente, la participación juvenil y la organización comunitaria como ejes de la transformación, se llevó a cabo la siembra de hortalizas y trabajos de mejora en el huerto del Centro de Gestión Comunitaria (CGC) Constituyentes.

Esta jornada forma parte del programa que impulsa la Dirección de Juventud en materia de medio ambiente, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y el Sistema DIF Municipal, que suman esfuerzos para promover el bienestar, la autosuficiencia alimentaria y la organización comunitaria.

La actividad fue encabezada por el Director de Juventud, Lic. Rafael Alarcón Barrientos; la Encargada del CGC Constituyentes, Lic. Jezabel Mignon Gasca; la Jefa de la Unidad de Capacitaciones, Lic. María de Lourdes Blanco Blanco; la Jefa del Departamento de Desarrollo e Integración Social, Lic. Eva Merari González Velasco; asesores técnicos e ingenieros agrónomos de la Unidad de Capacitaciones del DIF Municipal.

Con la participación de vecinos de la colonia, jóvenes, representantes de organizaciones juveniles, estudiantes e integrantes del Cabildo Juvenil, se sembraron zanahorias, lechuga, chícharo, frijol, pepino, acelga y col.

Además, se efectuaron acciones de mejora en el huerto comunitario, con el objetivo de garantizar su adecuado desarrollo y consolidación como un espacio productivo de la comunidad.