Presencia de crudo en el Golfo de México pone en riesgo periodo de desove de tortugas en Playas de Catemaco

marzo 11, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En riesgo el periodo de desove de tortugas en las playa que sirven de campamento tortuguero en el municipio de Catemaco donde se localizó hidrocarburo no solidificado derivado del derrame en la zona sur de la entidad.

De acuerdo al director municipal de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Catemaco, Joselito Leal Zacarías, el hidrocarburo no solidificado abarca una extensión de 200 metros.

“En las Playas de Jicacal, Playa Escondida y Capulteolt encontramos presencia de hidrocarburo, no en abundancia, ahí no hubo daños a las artes de pesca de altamar, pero sí es relevante la situación porque son zonas que sirven como campamentos tortugueros donde en los meses de junio o julio llegan a desovar al menos tres especies de tortuga en la región”.

Y es que, señaló que el periodo de arribo inicia en el mes de mayo y la presencia de material pétreo representa un riesgo inminente para la temporada.

Asimismo, dio a conocer que en coordinación con la unidad de Protección Civil realizaron un recorrido en los 20.14 kilómetros de costa en el municipio de Catemaco, desde Playa Carrizal, hasta Playa Hermosa, en los límites con San Andrés Tuxtla, donde se pudo constatar la presencia de hidrocarburos, en algunos ya solidificados, como el caso de La Barra, en otro en presencia plasma.

En Playa Carrizal los pescadores de las cooperativas “El Real” y “Barra”, con evidencia fotográfica, denunciaron la pérdida de redes, además de que hubo presencia de aceite regado en un tramo de al menos 500 metros de playa, el cual tuvieron que levantar ellos mismos.

La comunidad más afectada, dijo el funcionario municipal de Catemaco fue La Barra, donde alrededor de kilómetro y medio se observan trozos de chapopote solidificado, el más grande de ellos con una tonelada de peso.

“Si hay preocupación por la población en general y por los pescadores sobre todo porque hay ausencia de peces, ellos dependen de ello, además de que es la única playa turística del municipio de Catemaco”.

En la Barra de Sontecomapan hay preocupación ya que es la principal zona turística del municipio y se avecina la semana santa.

“Allí se detectó contaminación con chapopote solidificado en un trayecto de 1.5 kilómetros. Durante la inspección, fue perceptible un intenso olor a crudo y se observó una línea de contaminante mar adentro mediante sobrevuelo de dron, a pesar de las labores de limpieza realizadas previamente en alta mar”.

Y en Playa Escondida, tras la supervisión aérea, no se observaron indicios de contaminación o manchas en la superficie marina, siendo el único punto del municipio reportado sin afectaciones hasta el momento.