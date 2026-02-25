Alcalde de Actopan defiende granja avícola: Palma de Abajo respalda el proyecto

febrero 25, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El alcalde de Actopan, José Eduardo Utrera Carreto, aseguró que los habitantes de la comunidad de Palma de Abajo están conformes con la operación de una granja avícola instalada en la zona, pese a las inconformidades manifestadas por pobladores de La Mancha.

El edil afirmó que son habitantes de La Mancha quienes han expresado su rechazo al proyecto de la empresa RS Hortalizas, Granos y Carne S. de P.R. de R.L. de C.V., al argumentar que las naves industriales podrían generar contaminación y filtraciones hacia la laguna cercana.

Sin embargo, el presidente municipal desestimó esas preocupaciones al señalar que los estudios de impacto ambiental realizados en la zona descartan afectaciones.

“Parte de la inversión que se ha realizado de la avícola es en coordinación con la comunidad de Palmas de Abajo. El estudio socioeconómico lo realizó un doctor de la misma localidad (…) y hay un doctor de economía ecológica que realizó el impacto. Ellos están contentos, en la localidad de Palmas de Abajo.



“Donde se ha manifestado la inconformidad es en La Mancha, ellos dicen que va a haber filtraciones hacia la laguna, el estudio revela que no”, señaló.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento únicamente tiene atribuciones en materia de cambio de uso de suelo y recolección de desechos, por lo que no puede clausurar las naves industriales.

Indicó además que actualmente operan cuatro de las 12 naves proyectadas para la granja que se instaló en la comunidad de Palmas de Abajo.

De acuerdo con el proyecto presentado ante autoridades estatales, la granja contempla la producción de hasta 320 mil pollos por ciclo de engorda, con periodos aproximados de 50 días. Las instalaciones incluyen 12 casetas o naves, arco sanitario, unidades de servicio, bodega, área de composta, cisterna, cuarto de subestación, tinacos, vialidades, áreas verdes y estacionamiento.

El proyecto prevé la contratación de 14 trabajadores en dos turnos, de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, seis días a la semana, aunque la granja operará durante todo el año.

Según el planteamiento de la empresa, el objetivo es fortalecer la economía local y contribuir a la seguridad alimentaria en el municipio de Actopan y en la entidad.

La empresa promotora tiene como representante a Manuel Rodríguez Sánchez y está establecida en el municipio de Córdoba desde hace más de 40 años. La inversión estimada para la granja es de 2 millones 352 mil pesos, de los cuales 90 mil pesos se destinarían a medidas de mitigación ambiental.