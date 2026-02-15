Buscan replicar acciones de rescate del Río Sedeño 

febrero 15, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El presidente de la asociación civil Desarrollo Sustentable del Río Sedeño Lucas Martín Asociación Civil, Francisco Vázquez, dio a conocer que continúan registrándose avances dentro del programa de rescate del río Sedeño, cuyo objetivo es ampliar la zona protegida y reforzar las acciones de saneamiento en beneficio de la población.

Recordó que, tras más de 30 años de trabajo ciudadano, se consiguió decretar un tramo del afluente como Área Natural Protegida estatal.

Actualmente, desde la asociación civil y el Comité de Cuenca del río Sedeño, subcuenca del río Actopan, se impulsa la ampliación de los cinco kilómetros ya protegidos, con la intención de consolidar el proyecto como política pública municipal.

«Estamos buscando que este tramo de 5 kilómetros que logramos que se secretaria área natural protegida pudiera ser aceptados como política pública del municipio y todo lo que hemos hecho pudiera aplicarse y replicarse en otros grupos».

Entre las acciones emprendidas destacan labores de saneamiento y la operación de infraestructura hidráulica, como la planta de tratamiento ubicada en Banderilla, modelo que se busca replicar en otros puntos de la cuenca con apoyo de grupos ciudadanos organizados.

A mediano plazo, el objetivo es concretar el corredor ecológico metropolitano norte de Xalapa, que permita contar con un río limpio y funcional para las comunidades.